печатая со скоростью 180 знаков в минуту машинистка набирает рукопись за 7 часов.сколько времени понадобится машинистке на набор этой рукописи если она будет печатать со скоростью 210 знаков в минуту
Математика
печатая со скоростью 180 знаков в минуту машинистка набирает рукопись за 7 часов.сколько времени понадобится машинистке на набор этой рукописи если она будет печатать со скоростью 210 знаков в минуту
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7час. = 420мин. 180х420=75600 знаков за7час. 75600:210=360 мин. что равно 6 час.
Гость:
180Х60=10800 знаков за час 10800х7=75600 - всего знаков в тексте 75600:210=360 минут = 6 часов Ответ: за 6 часов.
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