печатая со скоростью 180 знаков в минуту машинистка набирает рукопись за 7 часов.сколько времени понадобится машинистке на набор этой рукописи если она будет печатать со скоростью 210 знаков в минуту

Математика

печатая со скоростью 180 знаков в минуту машинистка набирает рукопись за 7 часов.сколько времени понадобится машинистке на набор этой рукописи если она будет печатать со скоростью 210 знаков в минуту

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