заходиш в кімнату: в кімнаті на ліжку лежить 2 песика, 4 котика. стоїть жирафа та 5 бегемотів. Літає 3 курки і сидить одна гуска (маленька-маленька). Скільки ніг в кімнаті ?
Алгебра
заходиш в кімнату: в кімнаті на ліжку лежить 2 песика, 4 котика. стоїть жирафа та 5 бегемотів. Літає 3 курки і сидить одна гуска (маленька-маленька). Скільки ніг в кімнаті ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 ноги человека, но и есть маленькое сомнение, что у кровати не ноги, а 4 ножки)))) итого 6
Гость:
так как у чела 2 ноги а кравать не живое сушество значит в комнате 2 ноги и 60 лап животних
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