Мать имеет короткие уши со свободной мочкой (доминантный признак), а отец длинные уши (доминантный признак) с проросшей мочкой. У сына от этого брака длинные уши со свободной мочкой, а у дочери короткие проросшие. Определить ге...

Гость: Гость:

А-свободная мочка а- проросшая В-длинные уши в-короткие папань: ааВ_ х мамань: А_вв сын А_В_ дочь аавв: (вообще не повезло)) значит у папаня судя по дочке будет ааВв а у мамани Аавв, значит у сына АаВв а соотношение очень просто, берешь считаешь сколько по двум доминантным, сколько по одному доминантному и одну рецессивному и по двум рецессивным