Мать имеет короткие уши со свободной мочкой (доминантный признак), а отец длинные уши (доминантный признак) с проросшей мочкой. У сына от этого брака длинные уши со свободной мочкой, а у дочери короткие проросшие. Определить ге...
Биология
Мать имеет короткие уши со свободной мочкой (доминантный признак), а отец длинные уши (доминантный признак) с проросшей мочкой. У сына от этого брака длинные уши со свободной мочкой, а у дочери короткие проросшие. Определить генотип. PS: как определить соотношение в дигибридном скрещивании?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А-свободная мочка а- проросшая В-длинные уши в-короткие папань: ааВ_ х мамань: А_вв сын А_В_ дочь аавв: (вообще не повезло)) значит у папаня судя по дочке будет ааВв а у мамани Аавв, значит у сына АаВв а соотношение очень просто, берешь считаешь сколько по двум доминантным, сколько по одному доминантному и одну рецессивному и по двум рецессивным
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Сила трения не зависит от: А)массы тела Б)площади соприкасающихся поверхностей В)материала трущихся поверхностей Г)силы давления Д)степени шерохова...
Математика
печатая со скоростью 180 знаков в минуту машинистка набирает рукопись за 7 часов.сколько времени понадобится машинистке на набор этой рукописи если...
Английский язык
Помоги перевести предложения из прямой в косвенную речь. -What your full name? -When and where were you born? -Did you have a nice trip from Spain?...