В дно пруда вертикально вбита свая высотой 2,5 м, так что она целиком находится под водой. Определите длину тени, отбрасываемой сваей на дно водоема, если угол падения лучей на поверхность воды равен 60 градусов

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длина сваи равна глубине водоема и равна L=2,5м, угол падения луча в воздухе А=60. луч света на границе сред преломится и в воде будет падать под углом В, при этом sinA/sinB=n, где n=1,33 - показатель преломления воды, откуда sinB=sinA/n=1,72/2*1,33=0,6466 и В=40,3. длина тени равна S=LtgB=2.5*0.848=2.12м.