Площадь прямоугольника 616м2 ,а его длина 28 м. Найдите плищадь такого квадрата ,у которого периметр равен периметру прямоугольника?
Математика
Площадь прямоугольника 616м2 ,а его длина 28 м. Найдите плищадь такого квадрата ,у которого периметр равен периметру прямоугольника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала найдем ширину прямоугольника: 616 : 28 = 22(м) - ширина прямоугольника Теперь найдем периметр: 22 x 2 + 28 х 2 = 44 + 56 = 100 (м) - периметр Теперь найдем сторону квадрата с таким периметром: 100 : 4 = 25(м) - сторона квадрата Теперь найдем площадь квадрата: 25 х 25 = 625(м^2) Ответ: 625 м^2(квадратных метров) периметр квадрата
Гость:
Р прям ка=(a+b)* 2 P квадрата a*4 S квадрата=a*b 1) 616/28=22м ширина прямоугольника 2)(22+28) *2=100 м периметр прям ка 3) 100/4=25 сторона квадрата 4) 25*25=625 м^2 S квадрата Ответ 625 м^2(квадратных метров) площадь квадрата
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