Площадь прямоугольника 616м2 ,а его длина 28 м. Найдите плищадь такого квадрата ,у которого периметр равен периметру прямоугольника?

Гость: Гость:

Сначала найдем ширину прямоугольника: 616 : 28 = 22(м) - ширина прямоугольника Теперь найдем периметр: 22 x 2 + 28 х 2 = 44 + 56 = 100 (м) - периметр Теперь найдем сторону квадрата с таким периметром: 100 : 4 = 25(м) - сторона квадрата Теперь найдем площадь квадрата: 25 х 25 = 625(м^2) Ответ: 625 м^2(квадратных метров) периметр квадрата