Записать формулы:гидроксид бария,едкий натр,плавиковая кислота,кремниевая кислота,едкое кали,гидроксид цинка,соляная кислота,угольная кислота.
Химия
Записать формулы:гидроксид бария,едкий натр,плавиковая кислота,кремниевая кислота,едкое кали,гидроксид цинка,соляная кислота,угольная кислота.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
гидроксид бария-Ba(OH)2 едкий натр-NaOH плавиковая кислота-HF едкое кали-KOH гидроксид цинка-Zn(OH)2 соляная кислота-HCl угольная кислота-H2CO3
Гость:
BA(OH) NA(OH) HF H2SiO3 K(OH ) ZN(OH) HCl H2CO3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
в двенадцатиподъездном доме по 8 почтовыхящиковв каждом подъезде, а в четырёхподъездном доме по 9 почтовых ящиков в каждом подъезде.В каком доме бо...
Физика
Какие из этих сил имеют гравитационную,а какие электромагнитную природу?:сила трения,сила тяжести,сила упругости,сила реакции,сила гравитации.
Физика
В дно пруда вертикально вбита свая высотой 2,5 м, так что она целиком находится под водой. Определите длину тени, отбрасываемой сваей на дно водоем...
Алгебра
заходиш в кімнату: в кімнаті на ліжку лежить 2 песика, 4 котика. стоїть жирафа та 5 бегемотів. Літає 3 курки і сидить одна гуска (маленька-маленька...