в двенадцатиподъездном доме по 8 почтовыхящиковв каждом подъезде, а в четырёхподъездном доме по 9 почтовых ящиков в каждом подъезде.В каком доме больше почтовых ящиков и на сколько?
Математика
в двенадцатиподъездном доме по 8 почтовыхящиковв каждом подъезде, а в четырёхподъездном доме по 9 почтовых ящиков в каждом подъезде.В каком доме больше почтовых ящиков и на сколько?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12*8=96(ящ)-в двенадцатипод.доме 4*9=36(ящ)- в четырехпод. доме 96-36=60(ящ) ответ: на 60 ящиков в двенадцатипод. доме больше.
Гость:
12*8=96(почтовых ящиков всего в вденадцати подъездном доме) 4*9=36(почтовых ящиков всего в четырёх подъездном доме) 96-36=60(разница ящиков) Ответ:на 60 ящиков больше в вденадцати подъездном доме, чем в четырёх подъездном доме.
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