в двенадцатиподъездном доме по 8 почтовыхящиковв каждом подъезде, а в четырёхподъездном доме по 9 почтовых ящиков в каждом подъезде.В каком доме больше почтовых ящиков и на сколько?

Математика
в двенадцатиподъездном доме по 8 почтовыхящиковв каждом подъезде, а в четырёхподъездном доме по 9 почтовых ящиков в каждом подъезде.В каком доме больше почтовых ящиков и на сколько?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12*8=96(ящ)-в двенадцатипод.доме                                                                            4*9=36(ящ)- в четырехпод. доме                                                                                96-36=60(ящ)                                                                                                               ответ: на 60 ящиков в двенадцатипод. доме больше.
Гость:
12*8=96(почтовых ящиков всего в вденадцати подъездном доме) 4*9=36(почтовых ящиков всего в четырёх подъездном доме) 96-36=60(разница ящиков) Ответ:на 60 ящиков больше в  вденадцати подъездном доме, чем  в четырёх подъездном доме. 
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