в двенадцатиподъездном доме по 8 почтовыхящиковв каждом подъезде, а в четырёхподъездном доме по 9 почтовых ящиков в каждом подъезде.В каком доме больше почтовых ящиков и на сколько?

Математика

в двенадцатиподъездном доме по 8 почтовыхящиковв каждом подъезде, а в четырёхподъездном доме по 9 почтовых ящиков в каждом подъезде.В каком доме больше почтовых ящиков и на сколько?

Автор: Гость