меньшая сторона прямоугольника равна 20,диагонали пересекаются под углом 60 градусов.Найдите диагонали прямоугольника?
Геометрия
меньшая сторона прямоугольника равна 20,диагонали пересекаются под углом 60 градусов.Найдите диагонали прямоугольника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Нарисуем прямоугольник АВСД проведем в нем диагонали СА и ВД. точку пересечения диагоналей обозначим точкой О, диагонали(ВД = СА) прямоугольника АВСД равны между собой. 2)рассмотрим треугольник АОД угол О = 60 градусов => угол А = углу О = углу Д = 60 градусов => треугольник АОД - равностороний => АО = ОД = АД = 20 3) точка пересечения диагоналей(точка О) делит диагонали по-полам, т.е. ВО=ОД=20 4) диагональ ВД= ВО+ОД=20+20=40
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