Выписать кислотные оксиды и основные оксиды.,назвать их,и составить фомулы.:SO3,LI2O,P2O5,N2O5,CuO,Fe2O3,FeO.

Химия
Выписать кислотные оксиды и основные оксиды.,назвать их,и составить фомулы.:SO3,LI2O,P2O5,N2O5,CuO,Fe2O3,FeO.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
SO3,P2O5,N2O5-кислотные CuO,Fe2O3,FeO,Li2O-основные
Гость:
кислотные SO3 оксид серы(6)       P2O5 оксид фосфора(5)        N2O5 оксид азота(5) основные LI2O оксид лития   CuO оксид меди(2)  Fe2O3 оксид железа(3) FeO оксид железа(2)  
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