Выписать кислотные оксиды и основные оксиды.,назвать их,и составить фомулы.:SO3,LI2O,P2O5,N2O5,CuO,Fe2O3,FeO.
Химия
Выписать кислотные оксиды и основные оксиды.,назвать их,и составить фомулы.:SO3,LI2O,P2O5,N2O5,CuO,Fe2O3,FeO.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
SO3,P2O5,N2O5-кислотные CuO,Fe2O3,FeO,Li2O-основные
Гость:
кислотные SO3 оксид серы(6) P2O5 оксид фосфора(5) N2O5 оксид азота(5) основные LI2O оксид лития CuO оксид меди(2) Fe2O3 оксид железа(3) FeO оксид железа(2)
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