с первого огорода собрали 168кг помидоров а со второго 272кг,все помидоры разложили в ящики,по 8кг в каждый.сколько всего ящиков заняли собранные помидороы,? Проверь ответ по условию задачи??

Математика

с первого огорода собрали 168кг помидоров а со второго 272кг,все помидоры разложили в ящики,по 8кг в каждый.сколько всего ящиков заняли собранные помидороы,? Проверь ответ по условию задачи??

Автор: Гость