с первого огорода собрали 168кг помидоров а со второго 272кг,все помидоры разложили в ящики,по 8кг в каждый.сколько всего ящиков заняли собранные помидороы,? Проверь ответ по условию задачи??
Математика
с первого огорода собрали 168кг помидоров а со второго 272кг,все помидоры разложили в ящики,по 8кг в каждый.сколько всего ящиков заняли собранные помидороы,? Проверь ответ по условию задачи??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)168+272=440 кг - всего собрали помидоров 2)440:8=55 - кол-во ящиков Ответ: собранные омидоры заняли 55 яшиков. 168:8 = 21 ящик - с первого огорода 272:8=34 ящика - со второго огорода 21+34=55 - всего ящиков
Гость:
1) 168+272=440(кг)-собрали с двух огородов 2) 440:8=55(ящ) Ответ: 55 ящиков заняли собранные помидоры.
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