Соотнесите имя князя и его деяние: А) Святослав Б) Игорь В) Олег Г) Ольга 1) крещение в Константинополе 2) разгром Хазарского царства 3) объединение Новгорода и Киева 4) неудачный поход в Византию

Обществознание

Соотнесите имя князя и его деяние: А) Святослав Б) Игорь В) Олег Г) Ольга 1) крещение в Константинополе 2) разгром Хазарского царства 3) объединение Новгорода и Киева 4) неудачный поход в Византию

Автор: Гость