Соотнесите имя князя и его деяние: А) Святослав Б) Игорь В) Олег Г) Ольга 1) крещение в Константинополе 2) разгром Хазарского царства 3) объединение Новгорода и Киева 4) неудачный поход в Византию

Обществознание
Соотнесите имя князя и его деяние: А) Святослав Б) Игорь В) Олег Г) Ольга 1) крещение в Константинополе 2) разгром Хазарского царства 3) объединение Новгорода и Киева 4) неудачный поход в Византию
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А-3 Б-4 В-2 Г-1 Вот так вот.
Гость:
1) Ольга крещение в Константинополе 2)Святослав разгром Хазарского царства 3)Олег объединение Новгорода и Киева 4) Игорь неудачный поход в Византию  
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