как изменилась температура воздуха, если она сначала увеличилась на 25%, а потом уменьшилась на 40%.

Гость: Гость:

Пусть температура была 100 градусов когда её увеличили на 25% значит умножили на 0,25= 25 это на сколько увеличил теперь 100+25=125 это получившееся число далее надо 125 *0,4=50 это на сколько уменьшили потом 125-50=75. мы брали за температуру 100 градусов значит 100-75=25 25=25% Ответ: Уменьшилась на 25%.