как изменилась температура воздуха, если она сначала увеличилась на 25%, а потом уменьшилась на 40%.
Математика
как изменилась температура воздуха, если она сначала увеличилась на 25%, а потом уменьшилась на 40%.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
возьмем начальную температуру за T, после повышения 1,25Т, после понижения 1,25Т*0,6=0,75Т-доля от начальной температуры, T-0.75T=0.25T что соответствует 25%, следовательно, температура уменьшилась на 25%
Гость:
Пусть температура была 100 градусов когда её увеличили на 25% значит умножили на 0,25= 25 это на сколько увеличил теперь 100+25=125 это получившееся число далее надо 125 *0,4=50 это на сколько уменьшили потом 125-50=75. мы брали за температуру 100 градусов значит 100-75=25 25=25% Ответ: Уменьшилась на 25%.
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