Доберіть до поданих слів однорідні члени речення,що називають вужчі поняття. Зразок:Дерева:клен,ясен,дуб,тополя. 1.Перелітні птахи:...,2.гори:...,3.Річки:.... .
Қазақ тiлi
Доберіть до поданих слів однорідні члени речення,що називають вужчі поняття. Зразок:Дерева:клен,ясен,дуб,тополя. 1.Перелітні птахи:...,2.гори:...,3.Річки:.... .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Перелітні птахи:ластівки, солов’ї, лелеки, журавлі, чаплі. 2.гори:Анди, Карпати, Кримські. 3.Річки: Дніпр, Десна, Ока,Ніл ,Волга, Амур
Гость:
1.Перелітні птахи:гуси,чаплі,зяблики,граки,качки,журавлі. 2.Гори:Карпати,Уральські,Гімалаї,Кольдельєри,Скандинавські. 3.Річки:Амазонка,Місісіпі,Міссурі,Дунай,Об,Лена,Євфрат.
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