Доберіть до поданих слів однорідні члени речення,що називають вужчі поняття. Зразок:Дерева:клен,ясен,дуб,тополя.  1.Перелітні птахи:...,2.гори:...,3.Річки:.... . 

Қазақ тiлi
Доберіть до поданих слів однорідні члени речення,що називають вужчі поняття. Зразок:Дерева:клен,ясен,дуб,тополя.  1.Перелітні птахи:...,2.гори:...,3.Річки:.... . 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Перелітні птахи:ластівки, солов’ї, лелеки, журавлі, чаплі. 2.гори:Анди, Карпати, Кримські. 3.Річки: Дніпр, Десна, Ока,Ніл ,Волга, Амур
Гость:
1.Перелітні птахи:гуси,чаплі,зяблики,граки,качки,журавлі.  2.Гори:Карпати,Уральські,Гімалаї,Кольдельєри,Скандинавські.  3.Річки:Амазонка,Місісіпі,Міссурі,Дунай,Об,Лена,Євфрат.
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