Из двух городов, расстояние между которыми 520 км,одновременно вышли настречу друг другу два поезда и встретились через 4 часа. один поезд шёл со средней скоростью 60 км/ч.с какой средней скоростью шёл другой поезд???

Математика
Из двух городов, расстояние между которыми 520 км,одновременно вышли настречу друг другу два поезда и встретились через 4 часа. один поезд шёл со средней скоростью 60 км/ч.с какой средней скоростью шёл другой поезд???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
520/4=130км/ч скорость сближения 130-60=70км/ч средняя скорость второго поезда
Гость:
1) 60 * 4 = 240 км/ч 2) 520 км - 240 км/ч = 280 км 3) 280 км : 4 ч = 70 км/ч Ответ: 70км/ч - 2-ой поезд
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