Из двух городов, расстояние между которыми 520 км,одновременно вышли настречу друг другу два поезда и встретились через 4 часа. один поезд шёл со средней скоростью 60 км/ч.с какой средней скоростью шёл другой поезд???

Математика

Из двух городов, расстояние между которыми 520 км,одновременно вышли настречу друг другу два поезда и встретились через 4 часа. один поезд шёл со средней скоростью 60 км/ч.с какой средней скоростью шёл другой поезд???

Автор: Гость