Алюминий получают электролизом руды, содержащей оксид алюминия. Составьте уравнение этого процесса. Рассчитайте, сколько алюминия можно получить из 8 кг руды, содержащей 20% оксида алюминия.
Химия
Алюминий получают электролизом руды, содержащей оксид алюминия. Составьте уравнение этого процесса. Рассчитайте, сколько алюминия можно получить из 8 кг руды, содержащей 20% оксида алюминия.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
найдем массу чистой руды: 8 кг*0,2=1,6 кг упрощенное уравнение процесса электролиза: 1600г хг 2АІ2О3=4АІ+3О2 204 108 М(АІ2О3)=102 х=1600*108/204=847 г
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