Алюминий получают электролизом руды, содержащей оксид алюминия. Составьте уравнение этого процесса. Рассчитайте, сколько алюминия можно получить из 8 кг руды, содержащей 20% оксида алюминия.

Химия

Алюминий получают электролизом руды, содержащей оксид алюминия. Составьте уравнение этого процесса. Рассчитайте, сколько алюминия можно получить из 8 кг руды, содержащей 20% оксида алюминия.

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