вычислите кол-во вещества, которое составляют 490г фосфорной кислоты. Рссчитайте число атомов водорода, которое будет содержаться в этой порции кислоты
Химия
вычислите кол-во вещества, которое составляют 490г фосфорной кислоты. Рссчитайте число атомов водорода, которое будет содержаться в этой порции кислоты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
фосфорная кислота Н3РО4 М(Н3РО4)=98 ню=490/98=5 моль N(Н)=5*3*6*10(32)=9*10(24) атомов
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