вычислите кол-во вещества, которое составляют 490г фосфорной кислоты. Рссчитайте число атомов водорода, которое будет содержаться в этой порции кислоты

Химия

вычислите кол-во вещества, которое составляют 490г фосфорной кислоты. Рссчитайте число атомов водорода, которое будет содержаться в этой порции кислоты

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