Собственная скорость лодки равна 12,6 —, ч скорость течения реки — 1,4 Найдите ч процентное отношение скоростей: 1) течения реки и лодки в стоячей воде; 2) течения реки и лодки по течению; 3) течения реки и лодки против течения...

Математика
Собственная скорость лодки равна 12,6 —, ч скорость течения реки — 1,4 Найдите ч процентное отношение скоростей: 1) течения реки и лодки в стоячей воде; 2) течения реки и лодки по течению; 3) течения реки и лодки против течения; 4) лодки против течения и лодки по течению.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1.4/12.6*100%=11.1% 2) 1.4/(12.6+1.4)*100%=10% 3)1.4/(12.6-1.4)*100%=12.5% 4)(12.6-1.4)/(12.6+1.4)*100%=80%
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