Собственная скорость лодки равна 12,6 —, ч скорость течения реки — 1,4 Найдите ч процентное отношение скоростей: 1) течения реки и лодки в стоячей воде; 2) течения реки и лодки по течению; 3) течения реки и лодки против течения...

Математика

Собственная скорость лодки равна 12,6 —, ч скорость течения реки — 1,4 Найдите ч процентное отношение скоростей: 1) течения реки и лодки в стоячей воде; 2) течения реки и лодки по течению; 3) течения реки и лодки против течения; 4) лодки против течения и лодки по течению.

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