поле образовано точечным зарядом 1,6*10 Кл. определить напряженность поля на росстоянии 6,0 см от заряда. с какой силой будет действовать поле в этой точке на заряд, равный 1,8 н/Кл
Физика
поле образовано точечным зарядом 1,6*10 Кл. определить напряженность поля на росстоянии 6,0 см от заряда. с какой силой будет действовать поле в этой точке на заряд, равный 1,8 н/Кл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
E=(k*q0)/(r^2) находишь напряженность затем E=F/q => F=E*q . E у тебя уже найдено,q подставляешь
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