поле образовано точечным зарядом 1,6*10 Кл. определить напряженность поля на росстоянии 6,0 см от заряда. с какой силой будет действовать поле в этой точке на заряд, равный 1,8 н/Кл

Физика

поле образовано точечным зарядом 1,6*10 Кл. определить напряженность поля на росстоянии 6,0 см от заряда. с какой силой будет действовать поле в этой точке на заряд, равный 1,8 н/Кл

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