Напишите эссе на основе следующего высказывания: «Информация без человеческого понимания подобна ответу без вопроса — она лишена смысла» (А. Маслоу).

Гость: Гость:

Процесс познания не возможен без мышления, не осмысленная информация не может стать Знанием, истиной. А. Маслоу, основоположник гуманистической теории личности, на мой взгляд, поднимает проблему роли мышления в познании. Я согласна с тем, что мышление в познании занимает главное место. Познание как процесс отражения объективного мира сознанием человека представляет собой единство чувственного и рационального познания. Чувственное познание протекает в трех основных формах: ощущение, восприятие, представление. (Можно подробно описать) Мышление отражает действительность в обобщенных образах. В отличие от чувственного познания мышление абстрагируется от единичного, выделяет в предметах общее, повторяющееся, существенное. Так, выделяя общие всем людям свойства – способность трудиться, мыслить, обмениваться мыслями при помощи языка, – мышление обобщает эти свойства и создает абстрактный образ человека. Подобным же образом создаются понятия юридического лица, государственного суверенитета, правоспособности и т.п. Благодаря обобщению абстрактное мышление глубже проникает в действительность, открывает присущие ей законы. Мышление – процесс опосредствованного отражения действительности. При помощи органов чувств можно познать лишь то, что непосредственно воздействует или воздействовало на органы чувств. Мы видим березовую рощу, слышим пение птиц, вдыхаем аромат цветов. Благодаря мышлению мы получаем новые знания не непосредственно, а на основе уже имеющихся знаний, т.е. опосредствованно. По показанию термометра можно судить о погоде, не выходя на улицу. Не наблюдая самого факта преступления, можно на основании прямых и косвенных улик установить преступника. Мышление неразрывно связано с языком. Какая бы мысль ни возникла в голове человека, она может возникнуть и существовать лишь на базе языкового материала, в словах и предложениях. При помощи языка люди выражают и закрепляют результаты своей мыслительной работы, обмениваясь мыслями, добиваются взаимного понимания. Мышление – процесс активного отражения действительности. Активность характеризует весь процесс познания в целом, но прежде всего – мышление. Применяя обобщение, абстрагирование и другие мыслительные приемы, человек преобразует знания о предметах действительности, выражая их не только средствами естественного языка, но и в символах языка формализованного, играющего важную роль в современной науке. Таким образом, именно мышление выполняет главную функцию понимания процессов и явлений, является основой человеческого познания.