Восстановление оксидом углерода2: а) Свинца из его высшего оксида; б) Меди из оксида меди2.
Химия
Восстановление оксидом углерода2: а) Свинца из его высшего оксида; б) Меди из оксида меди2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) [latex]PbO_2+2CO=Pb+2CO_2[/latex] б) [latex]CuO+CO=Cu+CO_2[/latex]
Гость:
PbO2+2CO=Pb+2CO2 свинец находится в 4 группе, высший оксид - PbO2 CuO+CO=Cu+CO2
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