Напишите пожалуйста имена князей которым посвятили свои стихи известные русские поэты.
Обществознание
Напишите пожалуйста имена князей которым посвятили свои стихи известные русские поэты.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
слово о полку Игореве Стих о князе Владимире Князю А.М Горчакову-Пушкин Александр Сергеевич больше незнаю.
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