Сочинение-рассуждение "Зачем нужны устаревшие и книжные слова в публицистической и художественной речи?"
Русский язык
Сочинение-рассуждение "Зачем нужны устаревшие и книжные слова в публицистической и художественной речи?"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Часто ли мы задумываемся о роли слов в речи? Я считаю. что устаревшие книжные слова играют большую роль в письменной и художественной речи. Устаревшие книжные слова выполняют в тексте огромную роль. Во-первых, к таким словам относится традиционно-поэтическая лексика (пример из текста). Во-вторых, устаревшие слова используются в художественной и публицистической речи, служат для воссоздания языкового колорита изображаемой эпохи, исторической обстановки и для языковой характеристики персонажей (пример из текста) Исходя из всего выше сказанного я пришла к выводу, что без устаревших книжных слов мы не смогли бы быстро и правильно понять прочитанное, разобраться в тех мыслях, которые хотел донести до нас автор.
Гость:
В художественной и публицистической речи использование устаревших и книжных слов не случайно. С одной стороны, устаревшие слова в художественной речи - один из способов создания речевой характеристики героя для более полного раскрытия образа.( пример из текста) С другой стороны, эти книжные и устаревшие слова помогают нам, понять что внутренний мир человека может быть глубоким и мудрым.(пример из текста) Получается, что художественные и устаревшие слова в художественном и публицистическом тексте служыт для реализации творческого замысла писателя.
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