Сочинение-рассуждение "Зачем нужны устаревшие и книжные слова в публицистической и художественной речи?"

Гость: Гость:

Часто ли мы задумываемся о роли слов в речи? Я считаю. что устаревшие книжные слова играют большую роль в письменной и художественной речи. Устаревшие книжные слова выполняют в тексте огромную роль. Во-первых, к таким словам относится традиционно-поэтическая лексика (пример из текста). Во-вторых, устаревшие слова используются в художественной и публицистической речи, служат для воссоздания языкового колорита изображаемой эпохи, исторической обстановки и для языковой характеристики персонажей (пример из текста) Исходя из всего выше сказанного я пришла к выводу, что без устаревших книжных слов мы не смогли бы быстро и правильно понять прочитанное, разобраться в тех мыслях, которые хотел донести до нас автор.