Дикая утка от южного моря до северного моря летит 8 дней. Дикий гусь от северного моря до южного моря летит 12 дней. Теперь утка и гусь вылетели одновременно. Через сколько дней они встретятся?

Гость: Гость:

расстояние между южным и северным морями принимаем за 1. утка за 1 день пролетает 1/8 пути. гусь 1/12 пути. вместе за один день они пролетают 1/8+1/12=5/24 пути. 1: 5/24=24/5= 4 4/5. они встретятся через 4 4/5 или 4,8 дня.