Найдите log числа 28 по основанию 49 если log числа 2 по основанию 7 равен M.

Алгебра
Найдите log числа 28 по основанию 49 если log числа 2 по основанию 7 равен M.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
логарифм числа 28 по основанию 49 = логарифм числа (4·7) по основанию 7² = 1/2 (логарифм 4 по основанию 7 + логарифм 7 по основанию 7)  = 1/2 ((логарифм 2² по основанию 7)  + 1) = 1/2 ·   (2 логарифм 2 по основанию 7) +  1) = 1/2· (2 М + 1) = М + 1/2
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