Найдите log числа 28 по основанию 49 если log числа 2 по основанию 7 равен M.

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логарифм числа 28 по основанию 49 = логарифм числа (4·7) по основанию 7² = 1/2 (логарифм 4 по основанию 7 + логарифм 7 по основанию 7) = 1/2 ((логарифм 2² по основанию 7) + 1) = 1/2 · (2 логарифм 2 по основанию 7) + 1) = 1/2· (2 М + 1) = М + 1/2