Найдите log числа 28 по основанию 49 если log числа 2 по основанию 7 равен M.
Алгебра
Найдите log числа 28 по основанию 49 если log числа 2 по основанию 7 равен M.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
логарифм числа 28 по основанию 49 = логарифм числа (4·7) по основанию 7² = 1/2 (логарифм 4 по основанию 7 + логарифм 7 по основанию 7) = 1/2 ((логарифм 2² по основанию 7) + 1) = 1/2 · (2 логарифм 2 по основанию 7) + 1) = 1/2· (2 М + 1) = М + 1/2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Можно ли из прямоугольного листа фанеры длиной 6 дм и шириной 4 дм вырезать круг радиусом 3 дм 2дм 1 дм
Математика
Дикая утка от южного моря до северного моря летит 8 дней. Дикий гусь от северного моря до южного моря летит 12 дней. Теперь утка и гусь вылетели од...
Русский язык
Сочинение-рассуждение "Зачем нужны устаревшие и книжные слова в публицистической и художественной речи?"
Математика