СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ "Мелодия - душа музыки" очень надо..

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Мелодия – последовательность музыкальных тонов, имеющая определенный темп и ритм. Слушатель должен воспринимать мелодию не как набор звуков, а как единое целое.Самое главное в мелодии это душа музыки,если этого не будет она не интересна.