после смерти Владимира киевским князем стал а)Ярослав б)Святополк В)БОРИС
Обществознание
после смерти Владимира киевским князем стал а)Ярослав б)Святополк В)БОРИС
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После смерти Владимира киевским князем стал сын Ярополка Святополк(1015-1019), усыновленный после смерти Ярополка Владимиром.
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