после смерти Владимира киевским князем стал а)Ярослав б)Святополк В)БОРИС

Обществознание
после смерти Владимира киевским князем стал а)Ярослав б)Святополк В)БОРИС
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После смерти Владимира киевским князем стал сын Ярополка Святополк(1015-1019), усыновленный после смерти Ярополка Владимиром.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
две величины прмо пропорциональны одна из них увеличилась в7 раз как изменилась другая
Ответить
Русский язык
СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ "Мелодия - душа музыки" очень надо..
Ответить
Биология
с аквариумными рыбками проделали след опыт. Наполнили пробирку водой и бросили в нее живых мотылей. Пробирку с мотылями опустили в аквариум с голож...
Ответить
Алгебра
Найдите log числа 28 по основанию 49 если log числа 2 по основанию 7 равен M.
Ответить
Математика
Можно ли из прямоугольного листа фанеры длиной 6 дм и шириной 4 дм вырезать круг радиусом 3 дм 2дм 1 дм
Ответить