напишите генетическую связь между углеводородами,спиртами,альдегидами и кислотами.

Химия
напишите генетическую связь между углеводородами,спиртами,альдегидами и кислотами.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CxHy--------(стрелочка)R-OH---------------(две обратимые стрелочки)R-COH-----------R-COOH если УВ предельные, надо сначала получить хлорпроизводное, потом - гидролиз. Если УВ - алкен - реакция гидратации - сразу спирт, если УВ - алкин - реакция гидратации - альдегид. от спиртов до альдегидов +CuO, от альдегидов до спиртов +Н2   от альдегидов до кислот +Ag2О СН4=СН3СІ=СН3ОН=НСОН=НСООН
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