сокол сапсан летит со скоростью 350 км в ч чёрный стриж 180 км в ч время 3 ч расстояние не известно

Математика

сокол сапсан летит со скоростью 350 км в ч чёрный стриж 180 км в ч время 3 ч расстояние не известно

Автор: Гость