сокол сапсан летит со скоростью 350 км в ч  чёрный стриж 180 км в ч  время 3 ч расстояние не известно

Математика
сокол сапсан летит со скоростью 350 км в ч  чёрный стриж 180 км в ч  время 3 ч расстояние не известно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 350*3=1050(км) пролетит сокол 2) 180*3=540(км) пролетит стриж 
Гость:
если сколько пролетел каждый тогда: 350*3=1050 км пролетел сокол 180*3=540 км пролетел стриж если общее расстояние 1050+540=1590км  
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