сокол сапсан летит со скоростью 350 км в ч чёрный стриж 180 км в ч время 3 ч расстояние не известно
Математика
сокол сапсан летит со скоростью 350 км в ч чёрный стриж 180 км в ч время 3 ч расстояние не известно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 350*3=1050(км) пролетит сокол 2) 180*3=540(км) пролетит стриж
Гость:
если сколько пролетел каждый тогда: 350*3=1050 км пролетел сокол 180*3=540 км пролетел стриж если общее расстояние 1050+540=1590км
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