Знайти на скильки километрив видстань КМ менша вид половини видстани КО.Якщо КМ-100км,КО-320км.

Математика
Знайти на скильки километрив видстань КМ менша вид половини видстани КО.Якщо КМ-100км,КО-320км.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 320:2=160(км) половина видстани КО 2)160-100=60(км) на стильки километрив видстань КМ менша вид половини видстани КО
Гость:
КМ - 100км КО - 320км 320:2=160 км 160-100=60км ответ на 60 км видстань КМ менша вид половини видстани КО
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