Расставить коэффициенты методом Электронного баланса                                                       Zn+H2SO4--- больше ZnSO4+H2S+H20

Химия
Расставить коэффициенты методом Электронного баланса                                                       Zn+H2SO4--- больше ZnSO4+H2S+H20
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Zn(0)+H2S(+6)O4--->Zn(+2)SO4+H2S(-2)+H20 Zn(0)-2e=Zn(+2)     в-ль, ок-е S(+6)+8e=S(-2)      ок-ль, в-е 4Zn+5H2SO4--->4ZnSO4+H2S+4H20
Гость:
5H2SO4(конц.) + 4Zn = 4ZnSO4 + H2S↑ + 4H2O       Восстановление:                              2                 1 SO42− + 8H+ + 8e− = S2− + 4H2O                   2    Окисление:                                       8                 4 Zn − 2e− = Zn2+    SO42− + 8H+ + 4Zn = S2− + 4H2O + 4Zn2+
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