Токарь выполнил заказ за 6 дней вместо 8 дней,так как в день вытачивал на 2 детали больше,чем планировал.Сколько деталей было заказано токарю?

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Заказано было 48 деталей Пусть х - число деталей, который токарь вытачивал в день, затратив при этом 8 дней. Тогда 6(X+2) = 8X 6X + 12 = 8X 2x = 12 X = 6 Общее число заказанных деталей равно 6 * 8 = 48