Токарь выполнил заказ за 6 дней вместо 8 дней,так как в день вытачивал на 2 детали больше,чем планировал.Сколько деталей было заказано токарю?

Алгебра
Токарь выполнил заказ за 6 дней вместо 8 дней,так как в день вытачивал на 2 детали больше,чем планировал.Сколько деталей было заказано токарю?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заказано было 48 деталей  Пусть х - число деталей, который токарь вытачивал в день, затратив при этом 8 дней.  Тогда  6(X+2) = 8X  6X + 12 = 8X  2x = 12  X = 6  Общее число заказанных деталей равно 6 * 8 = 48
Гость:
Деталей 48.  8 дней по х деталей.  6 дней по (х+2) детали  8х=6(х+2)  8х-6х=12  2х=12  х=6 дет за 1 день.  6 дет. * 8 дней=48 деталей
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