Токарь выполнил заказ за 6 дней вместо 8 дней,так как в день вытачивал на 2 детали больше,чем планировал.Сколько деталей было заказано токарю?
Алгебра
Токарь выполнил заказ за 6 дней вместо 8 дней,так как в день вытачивал на 2 детали больше,чем планировал.Сколько деталей было заказано токарю?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заказано было 48 деталей Пусть х - число деталей, который токарь вытачивал в день, затратив при этом 8 дней. Тогда 6(X+2) = 8X 6X + 12 = 8X 2x = 12 X = 6 Общее число заказанных деталей равно 6 * 8 = 48
Гость:
Деталей 48. 8 дней по х деталей. 6 дней по (х+2) детали 8х=6(х+2) 8х-6х=12 2х=12 х=6 дет за 1 день. 6 дет. * 8 дней=48 деталей
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