В воде массой 240 г растворили гидроксид натрия NaOH массой 10 г. Плотность данного раствора равна 1,04 г/мл. Рассчитайте молярную концентрацию этого раствора.

Химия

В воде массой 240 г растворили гидроксид натрия NaOH массой 10 г. Плотность данного раствора равна 1,04 г/мл. Рассчитайте молярную концентрацию этого раствора.

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