В воде массой 240 г растворили гидроксид натрия NaOH массой 10 г. Плотность данного раствора равна 1,04 г/мл. Рассчитайте молярную концентрацию этого раствора.
Химия
В воде массой 240 г растворили гидроксид натрия NaOH массой 10 г. Плотность данного раствора равна 1,04 г/мл. Рассчитайте молярную концентрацию этого раствора.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
определим количество NaOH: 10/40=0,25 моль m(p-pa)=240+10=250г V(p-pa)=250/1,04=240,4мл мол.конц.=1000*0,25/240=1,04 моль/л
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