перечислите характеристики электромагнитных колебаний

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Можно показать, что уравнение свободных колебаний для зарядаq = q(t) конденсатора в контуре имеет вид где q" - вторая производная заряда по времени. Величина является циклической частотой. Такими же уравнениями описываются колебания тока, напряжения и других электрических и магнитных величин. Одним из решений уравнения (1) является гармоническая функция Период колебаний в контуре дается формулой (Томсона): Величина φ = ώt + φ0, стоящая под знаком синуса или косинуса, является фазой колебания. Фаза определяет состояние колеблющейся системы в любой момент времени t.