В универмази було 280 жиночих и 150чоловичих костюмив.Пид час розпродажу за день продали четверту частину жиночих и третю частину чоловичих костюмив.Яких костюмив продали бильше и на скильки?

Математика

В универмази було 280 жиночих и 150чоловичих костюмив.Пид час розпродажу за день продали четверту частину жиночих и третю частину чоловичих костюмив.Яких костюмив продали бильше и на скильки?

Автор: Гость