В универмази було 280 жиночих и 150чоловичих костюмив.Пид час розпродажу за день продали четверту частину жиночих и третю частину чоловичих костюмив.Яких костюмив продали бильше и на скильки?
Математика
В универмази було 280 жиночих и 150чоловичих костюмив.Пид час розпродажу за день продали четверту частину жиночих и третю частину чоловичих костюмив.Яких костюмив продали бильше и на скильки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
280:4=70 (жин.) - продали 280-70=210 (жин) - осталось 150:3=50 (чол.) - продали 150-50=100 (чол)- осталось 70-50=20(кост) Ответ: жиночих костюмив продали бильше на 20 костюмив
Гость:
1) 280:4=70(к) женских продали 2) 150:3=50(к) продали мужских 3) 70-50=20(к) на столько продали больше женских костюмов, чем мужских.
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