длина прямоугольника в 1,4 раза больше ширины.Когда его длину уменьшили на 20%,а ширину увеличили на 20%,то периметр уменьшился на 3,2см. найдите первоночальную ширину прямоугольника
Математика
длина прямоугольника в 1,4 раза больше ширины.Когда его длину уменьшили на 20%,а ширину увеличили на 20%,то периметр уменьшился на 3,2см. найдите первоночальную ширину прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ширина прямоугольника х см. длина 1,4х см. Р=2(х+1,4х)=4,8х см. длину уменьшаем на 20%. 20% от 1,4х - это 0,28х. теперь длина составляет 1,4х-0,28х=1,12х см. ширину увеличиваем на 20%. 20% от х - это 0,2х см. теперь ширина х+0,2х=1,2х. теперь Р=2(1,12х+1,2х)=4,64х см. при этом Р уменьшился на 3,2см. значит, 4,8х=4,64х+3,2 0,16х=3,2 х=20 первоначальная ширина 20см.
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