теплота образования хлороводорода из простых веществ равна 92 кДж/ моль. кол-во теплоты, выделившееся при взаимодействии 10 л(н.у.) хлора и 5 л (н.у.)водорода равно: 1) 92кДж 2)41кДж 3)46кДж 4)10кДж

Химия

теплота образования хлороводорода из простых веществ равна 92 кДж/ моль. кол-во теплоты, выделившееся при взаимодействии 10 л(н.у.) хлора и 5 л (н.у.)водорода равно: 1) 92кДж 2)41кДж 3)46кДж 4)10кДж

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