теплота образования хлороводорода из простых веществ равна 92 кДж/ моль. кол-во теплоты, выделившееся при взаимодействии 10 л(н.у.) хлора и 5 л (н.у.)водорода равно: 1) 92кДж 2)41кДж 3)46кДж 4)10кДж
Химия
теплота образования хлороводорода из простых веществ равна 92 кДж/ моль. кол-во теплоты, выделившееся при взаимодействии 10 л(н.у.) хлора и 5 л (н.у.)водорода равно: 1) 92кДж 2)41кДж 3)46кДж 4)10кДж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
92 кДж/ моль теплота образования хлороводорода на 1 моль 5л 10л Н2+СІ2=2НСІ+184кДж 1 1 22,4л-184кДЖ 5л------х х=184*5/22,4=41 кДж 2)
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