Вычислите какой объем водорода(н.у.) выделяется при взаимодействии 3,6г глицерина с избыточным колличеством металлического натрия?
Химия
Вычислите какой объем водорода(н.у.) выделяется при взаимодействии 3,6г глицерина с избыточным колличеством металлического натрия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
глицерин - трехатомный спирт. посмотри сруктурную формулу в учебнике, в группах ОН в реакции замещается атом Н на атом Na 3,6г хл 2С3Н5(ОН)3+6Na=2С3Н5(ОNa)3+3Н2 184 67,2л М(С3Н5(ОН)3)=92 х=3,6*67,2/184=1,31г
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