Пользуясь толковым словарем русского языка, укажите лексическое значение слов. Безответный, безответственный; дипломат, дипломант; континент, контингент; невежа, невежда; представить, предоставить; факт, фактор; этикет, этикетк...
Русский язык
Пользуясь толковым словарем русского языка, укажите лексическое значение слов. Безответный, безответственный; дипломат, дипломант; континент, контингент; невежа, невежда; представить, предоставить; факт, фактор; этикет, этикетка; эскадра, эскадрилья; эффектный, эффективный; экономный, экономичный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
безответный-не получающий ответа,не дающий ответа.безответственный-не несущий или не сознающий ответственности.дипломат-должностное лицо,специалист,занимающийся дипломатической деятельностью,работой в области внешних сношений.дипломант-человек,награжденный дипломом.континент-то же,что материк.контингент-устанавливаемое для какой нибудь цели предельное количество чего нибудь.невежа-грубый,невоспитаный человек.невежда-малообразованный человек,человек несведущий в какой нибудь области.представить-доставить или предъявить,познакомить с кем нибудь.предоставить-отдать в распоряжение,дать какое нибудь право ил возможность.факт-вполне реальное событие.фактор-момент в каком нибудь процессе.этикет-принятый порядок поведения.этикетка-ярлычок с фабричной надписью.эскадра-крупное соединение военных судов или самолетов.эскадрилья-в военно-воздушном флоте подразделение входяшее в состав авиационного полка.эффектный-впечатляющий.эффективный-действенный.экономный-бережливо расходующий что нибудь.экономичный-выгодный,дающий возможность что нибудь сэкономить
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