Какой объем этилена можно получить из 4,6г этанола, если выход этилена составляет 90% от теоретически возможного?
Химия
Какой объем этилена можно получить из 4,6г этанола, если выход этилена составляет 90% от теоретически возможного?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]C_2H_5OH=C_2H_4+H_2O[/latex] n(C2H5OH)=4.6/46=0.1моль n(C2H4, практический)=0,1*0,9=0,09моль V(C2H4)=0.09*22.4=2.016л
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
нужно составить 5 разных предложений из произведений "Остров сокровищ","Петька на даче","Старик и море" с союзом "и" и деепричастными оборотами.
Физика
Первоначально покоящийся электрон начинает двигаться под действием сил однородного электрического поля с напряженностью Е = 2.0·105 В/м. Какую ско...
Математика
длина прямоугольника в 1,4 раза больше ширины.Когда его длину уменьшили на 20%,а ширину увеличили на 20%,то периметр уменьшился на 3,2см. найдите п...
Алгебра