нужно составить 5 разных предложений из произведений "Остров сокровищ","Петька на даче","Старик и море" с союзом "и" и деепричастными оборотами.
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нужно составить 5 разных предложений из произведений "Остров сокровищ","Петька на даче","Старик и море" с союзом "и" и деепричастными оборотами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Старик и море"- я выписала предложения с союзом "и" и деепричастными оборотами из этого произведения: Он проводил свои дни бессмысленно, механически и монотонно, так же как и остальные обитатели этой угасающей деревушки, не имея представления, что делать с собственной жизнью. Но однажды ночью ему опять приснилось море, и он вспомнил о своей несбывшейся мечте. Перед ним раскинулись необозримые просторы: — старик увидел развилку дорог и село, в котором жители вели благополучную жизнь, и большой город, и избушку женщины, с которой провёл много счастливых лет. Попрощавшись со всеми, он вернулся на развилку и на этот раз пошёл в другом направлении.
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