написать четыре загадки о еде

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написать четыре загадки о еде
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Гость:
I bubble and pyhchu, Living in a bowl I do not want Bothered me trough, Put in oven to me. dough   White as snow; In honor of all. In the mouth has got - Here and gone. sugar The water is born of water fears. salt   Small, Butter, Wheel edible. I am one of you do not eat, Divide all the guys. bagel    
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