Напишите уравнение реакций взаимодействия с водой следующих веществ : P2O5,SO2,Ca,K
Химия
Напишите уравнение реакций взаимодействия с водой следующих веществ : P2O5,SO2,Ca,K
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]P_2O_5+3H_2O=2H_3PO_4[/latex] [latex]SO_2+H_2O=H_2SO_3[/latex] [latex]Ca+2H_2O=Ca(OH)_2+H_2[/latex] [latex]2K+2H_2O=2KOH+H_2[/latex]
Гость:
Р2О5 + Н2О = 2 НРО3 (метафосфорная кислота) Са + 2Н2О = Са(ОН)2 + Н2 K+H2O = KOH H2O + SO2 = H2SO3
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