вычислите arccos 1 - arccos(-1/2) + arccos корень из 3 /2
Алгебра
вычислите arccos 1 - arccos(-1/2) + arccos корень из 3 /2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
arccos 1- arccos(-1/2)+arccos корень 3/2 = 0 - 2п/3 + п/6 = общий знаменатель = -4п/6 + п/6 = -3п/6 = -п/2
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