соседи восточных славян-жители лесной полосы
Обществознание
соседи восточных славян-жители лесной полосы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
древляне кривичи вятичи поляне юрта шаманство
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Швидкисть велосипедиста 12км/год.Це в 3 рази бильше вид швидкости пишохода,але в 6 раз менше вид швидкости автобуса.Знайди швидкисть пишохода й авт...
Английский язык
Ответьте на вопросы про нашу школу: 1. What is your least favorite subject? 2. What are you classmates like? 3. Does anybody bully people in your c...
Геометрия
Физика