Швидкисть велосипедиста 12км/год.Це в 3 рази бильше вид швидкости пишохода,але в 6 раз менше вид швидкости автобуса.Знайди швидкисть пишохода й автобуса.

Математика
Швидкисть велосипедиста 12км/год.Це в 3 рази бильше вид швидкости пишохода,але в 6 раз менше вид швидкости автобуса.Знайди швидкисть пишохода й автобуса.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 / 3 = 4 КМ / Ч - ШВИДКІСТЬ ПІШОХОДА, 12 * 6 = 72 км / год - ШВИДКІСТЬ АВТОБУСА
Гость:
12:3=4км/ч это скорость пішохода 12*6=72км/ч єто скорость автобуса ответ 4км/ч єто скорость пішохода,72 км/ч скорость автобуса
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