Швидкисть велосипедиста 12км/год.Це в 3 рази бильше вид швидкости пишохода,але в 6 раз менше вид швидкости автобуса.Знайди швидкисть пишохода й автобуса.

Математика

Швидкисть велосипедиста 12км/год.Це в 3 рази бильше вид швидкости пишохода,але в 6 раз менше вид швидкости автобуса.Знайди швидкисть пишохода й автобуса.

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