середины сторон параллелограмма являются вершинами ромба.Докажите, что данный параллелограмм -прямоугольник.

Алгебра
середины сторон параллелограмма являются вершинами ромба.Докажите, что данный параллелограмм -прямоугольник.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Теорема (свойства ромба): диагонали ромба пересекаются под прямым углом. Диагонали ромба являются биссектрисами его углов.  2) все стороны равны  Доказательство: Пусть ABCD – данный ромб. Диагонали ромба пересекаются в точке O. По свойству параллелограмма AO = OC, значит BO – медиана Δ ABC. А так как треугольник ABC - равнобедренный, то по свойствам медианы равнобедренного треугольника проведенной к основанию, BO является также высотой и биссектрисой. Значит прямая BO ⊥ AC и ∠ ABO = ∠ CBO. Теорема доказана. Значит все стороны равны так как углы по 60 градусов
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