что произойдет с березой, если у нее взяли много сока?
Биология
что произойдет с березой, если у нее взяли много сока?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может и погибнуть.. Но иногда помогает замазать "ранку", и берёза восстановится.
Гость:
дерево погибнет, но если его перевезать так сказать "прикрыть рану" дерево может и выжить
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