КУТОЧОК ЖИВОЇ ПРИРОДИ,ЯКИЙ ПОТРЕБУЄ ДОПОМОГИ

Қазақ тiлi
КУТОЧОК ЖИВОЇ ПРИРОДИ,ЯКИЙ ПОТРЕБУЄ ДОПОМОГИ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Якщо для 1-4кл,то можна напис.,як обгородили мурашник, розчистили джерело, посадили дерева на пустирі,про суботник.
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