Сравните значения: 1) sin37° и cos53°; 2) tg48°36' и ctg41°24'. Укажите особенности.
Геометрия
Сравните значения: 1) sin37° и cos53°; 2) tg48°36' и ctg41°24'. Укажите особенности.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) sin37°=sin(90°-53° )=cos53°, из этого sin37°= cos53° 2) tg48°36' = tg(90°-41°24')=ctg41°24', из этого tg48°36' =ctg41°24'
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