при измерении пульса человека было зафиксировано75 пульсаций крови за 1 минуту. определите период сокращения сердечной мышцы.

Физика

при измерении пульса человека было зафиксировано75 пульсаций крови за 1 минуту. определите период сокращения сердечной мышцы.

Автор: Гость