при измерении пульса человека было зафиксировано75 пульсаций крови за 1 минуту. определите период сокращения сердечной мышцы.

Физика
при измерении пульса человека было зафиксировано75 пульсаций крови за 1 минуту. определите период сокращения сердечной мышцы.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
что произойдет с березой, если у нее взяли много сока?
Ответить
Қазақ тiлi
КУТОЧОК ЖИВОЇ ПРИРОДИ,ЯКИЙ ПОТРЕБУЄ ДОПОМОГИ
Ответить
Математика
Масса вяленой рыбы состовляет 55% массы свежой рыбы.Сколько нужно взять свежей рыбы, чтобы получить 231 кг вяленой?
Ответить
Физика
определите внутреннюю энергию одноатомного идеального газа,взятого в количестве v=10молей при температуре =27градусов С
Ответить
Алгебра
середины сторон параллелограмма являются вершинами ромба.Докажите, что данный параллелограмм -прямоугольник.
Ответить