при измерении пульса человека было зафиксировано75 пульсаций крови за 1 минуту. определите период сокращения сердечной мышцы.
Физика
при измерении пульса человека было зафиксировано75 пульсаций крови за 1 минуту. определите период сокращения сердечной мышцы.
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